Оккупанты нанесли авиаудар по аэродрому под Кропивницким: погибли семеро военных

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В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами аэродрома Канатово под Кропивницким 12 марта погибли семь человек.

Об этом сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Райкович.

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"Уважаемые земляки. В результате вчерашних ударов по военному аэродрому имеем семь погибших, повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий. Светлая память о наших ребятах будет вечной. Слава героям. Украина победит!" – заявил Райкович.

Оккупанты ударили ракетами по Яворовскому полигону

В ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Яворовский полигон в Львовской области.

Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны, часть ракет была сбита в воздухе.

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Число погибших в результате ракетного удара – 35 человек, более 130 получили ранения.