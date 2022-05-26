Оккупанты обстреляли Харьков. Есть погибшие и раненые

Харьков продолжают бомбить и обстреливать ежедневное / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Днем 26 мая российские войска обстреляли центр Харькова, который пытается восстановить жизнь в обычном мирном режиме. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Среди травмированных оказался ребенок.

Об этом сообщает Советник Главы областного совета в Харьковской области Наталья Попова.

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На телеграм-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова появилось сообщение: "Просим жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется. Не покидайте места безопасности!".