Оккупанты превращаются в мародеров. Обстановка на 13-е утро вторжения России

Российские военные отстают от графика войны, который им дал Путин / Фото: Коллаж: Сегодня
Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 06:00 8 марта о российском вторжении:
Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам
- На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова.
- Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и дополнительно по определенным направлениям.
- В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
- На других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.
- Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
Оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.
- В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.
- На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.
- Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.