Оккупанты превращаются в мародеров. Обстановка на 13-е утро вторжения России

Российские военные отстают от графика войны, который им дал Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 06:00 8 марта о российском вторжении:

Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам

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На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова.

направлении продолжается героическая оборона города Чернигова. Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и дополнительно по определенным направлениям.

продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и дополнительно по определенным направлениям. В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева .

проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде . На других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.