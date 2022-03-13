Оккупанты продолжают готовиться к наступлению: в Генштабе назвали направления

Москва не отказалась от нападения на Киев / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на полночь 12.03.2022 российский противник продолжает наступательную операцию против Украины, начатую 24 февраля. Войска международного преступника Владимира Путина пытаются восстановить свою боеспособность и перегруппировать войска, а также подготовится к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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Что известно

"Оккупационные войска несут значительные потери, замедлившие темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены. Продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. С целью компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины", – говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины.

Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь.

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Полесье

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВС Украины и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.

Северное направление

На Северском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе н.п. Изюм в дальнейшем пытается продвинуться в направлении н.п. Славянск. После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

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Донецкое направление

На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении – захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

В то же время противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Успеха не добился. Выполняет поиск слабых мест в обороне украинских защитников. В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.