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Оккупанты только считают 200-х. СБУ перехватила звонок военного РФ под Николаевом (видео)

Инна Собора
10 марта, 14:36
Захватчик рассказывает, что дела у него идут не очень хорошо, а многие сослуживцы уже на том свете

СБУ перехватила разговор оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Николаева держат оборону города, а оккупанты терпят значительные потери и считают, сколько у них 200-х.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем из России, опубликованный в Facebook.

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Часть вражеского оккупанта сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город.

О чем говорилось в разговоре

На вопрос "у тебя там точно все хорошо?" у оккупанта один ответ – список потерь "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, расх**рыло".

А дальше он поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что "пол 2 батальона расх**рило" вообще. И командир полка их погиб".

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"Потери врага, несмотря на все попытки их скрыть, огромны. А украинская победа – уже ближе! Стоим!" – убеждены в СБУ.

Боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составляют:

  • личного состава – более 12 000 человек;
  • танков – 335 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1105 ед.;
  • артиллерийских систем – 123 ед.;
  • РСЗО – 56 ед.;
  • средства ПВО – 29 ед.;
  • самолетов – 49 ед.;
  • вертолетов – 81 ед.;
  • автомобильной техники – 526 ед.;
  • корабли/катера – 3 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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