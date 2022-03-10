Оккупанты только считают 200-х. СБУ перехватила звонок военного РФ под Николаевом (видео)

СБУ перехватила разговор оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Защитники Николаева держат оборону города, а оккупанты терпят значительные потери и считают, сколько у них 200-х.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем из России, опубликованный в Facebook.
Часть вражеского оккупанта сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город.
О чем говорилось в разговоре
На вопрос "у тебя там точно все хорошо?" у оккупанта один ответ – список потерь "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, расх**рыло".
А дальше он поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что "пол 2 батальона расх**рило" вообще. И командир полка их погиб".
"Потери врага, несмотря на все попытки их скрыть, огромны. А украинская победа – уже ближе! Стоим!" – убеждены в СБУ.
Боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составляют:
- личного состава – более 12 000 человек;
- танков – 335 ед.;
- боевых бронированных машин – 1105 ед.;
- артиллерийских систем – 123 ед.;
- РСЗО – 56 ед.;
- средства ПВО – 29 ед.;
- самолетов – 49 ед.;
- вертолетов – 81 ед.;
- автомобильной техники – 526 ед.;
- корабли/катера – 3 ед.;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Раньше мы писали:
- Оккупант сдал украинцам оружие и форму. СБУ пришлось допрашивать его в свадебном костюме (видео)
- Захватить Харьков за три дня. Российский пленный признался, что ехал на войну, а не на обучение (видео)