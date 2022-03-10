Оккупанты не могут воевать с ВСУ, поэтому атакуют мирных людей – - обращение Резникова (видео)

Резников рассказал, как украинцы борются с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что никто в мире не верил, что Украина устоит против армии оккупантов и продержится так долго. Но наши военные не просто держатся, а еще и переходят к контратакам. Сейчас это видит весь мир и пытается постичь перемены.

Об этом Резников сказал в видеообращении.

Реклама

Главные тезисы:

Российские оккупанты убили больше мирных украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны: "Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, теробороной. Поэтому атакуют самых незащищённых".

В Украину переданы десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи.

Более 100 тысяч украинцев вступило в ряды теробороны.

Более 200 тысяч наших граждан вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну.

В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение.

Ситуация в Украине 10 марта

Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожили целый полк военных РФ недалеко от столицы.