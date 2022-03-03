Оккупанты ударили по Киеву: появилось видео (видео)

Киев продолжает страдать от обстрелов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают вести войну против Украины. Они ударили по Киеву.

Видео момента удара появилось в сети.

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Ночью оккупанты продолжают бомбить столицу Украины. В сети пишут, что взрывы случились на Дружбе народов.

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Где спрятаться в столице?

В Киеве есть много укрытий, где можно спрятаться от атаки оккупантов.

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Атака в Харькове

Мэр города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага. В результате обстрелов есть погибшие.

Владимир Мацокин, заместитель мэра Изюма, проинформировал, что атака началась около 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом.

В результате обстрела погибли 6 человек, 2 из них — дети.

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