Оккупанты украли в Мариуполе медтехнику и выдали ее за "подарок" от партии Путина

Медтехнику украли из Мариуполя и отвезли в Донецк как "подарок" / Фото: Коллаж: Сегодня

В захваченном Мариуполе оккупанты украли медицинское оборудование на миллионы гривен и отправили его в Донецк. При этом они выдали технику за подарок от партии "Единая Россия". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Государственное мародерство России. В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина отвезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникально и было закуплено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен", — сообщил он.

Андрющенко добавил, что технику преподнесли от имени путинской партии. На фото видно, что на украденной технике стоят карточки "Российское общество хирургов — коллегам Донбасса".

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"Конечно все украденное снова обернуто в подарочную обертку "Единой России". Никогда не было и снова. Что тут скажешь — Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса. МраZота", — написал Андрющенко.

"Единая Россия" — крупнейшая партия РФ, партия власти. Основана в 2001 году, полностью поддерживает политику Владимира Путина. Все министры РФ являются членами партии, также имеет большинство в государственной Думе Российской Федерации.

В Мариуполь завезли "зомби-телевизоры"

Ранее Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе активно разворачивают телевизионную пропаганду. По городу установили большие мониторы, также ездят авто с экранами на боку. Отовсюду вещает пророссийская пропаганда.

При этом экраны установили в местах скопления людей, в частности, в пунктах выдачи гуманитарной помощи и воды.

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