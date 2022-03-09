Оккупанты в Буче срывают эвакуацию – заблокировали 50 автобусов

Орки блокируют транспорт для эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня
Возле Житомирской трассы в Стоянке оккупанты срывают эвакуацию жителей Бучи, заблокированы автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета на странице в Facebook.
"Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. О "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", – говорится в сообщении.
Гуманитарные коридоры 9 марта
В Украине 9 марта открываются гуманитарные коридоры по нескольким направлениям. Они будут действовать с 9.00 до 21.00.
Эвакуация людей будет проводиться по следующим направлениям:
- Энергодар — Запорожье
- Сумы – Полтава
- Мариуполь – Запорожье
- Волноваха – Покровск
- Изюм – Лозовая
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.
Как будет проходить эвакуация Бучи
Местных жителей будут вывозить на железнодорожный вокзал Киева. Уехать смогут только женщины и дети. Перед зданием Бучанского городского совета будут автобусы.