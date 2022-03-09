Оккупанты в Буче срывают эвакуацию – заблокировали 50 автобусов

Орки блокируют транспорт для эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Житомирской трассы в Стоянке оккупанты срывают эвакуацию жителей Бучи, заблокированы автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета на странице в Facebook.

"Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. О "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", – говорится в сообщении.

Гуманитарные коридоры 9 марта

В Украине 9 марта открываются гуманитарные коридоры по нескольким направлениям. Они будут действовать с 9.00 до 21.00.

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Эвакуация людей будет проводиться по следующим направлениям:

Энергодар — Запорожье

Сумы – Полтава

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Изюм – Лозовая

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

Как будет проходить эвакуация Бучи

Местных жителей будут вывозить на железнодорожный вокзал Киева. Уехать смогут только женщины и дети. Перед зданием Бучанского городского совета будут автобусы.