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Оккупанты в Буче срывают эвакуацию – заблокировали 50 автобусов

Наталья Магдык
9 марта, 16:07
Оккупанты в очередной раз нарушили договоренности о гуманитарном коридоре для гражданского населения

Орки блокируют транспорт для эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Житомирской трассы в Стоянке оккупанты срывают эвакуацию жителей Бучи, заблокированы автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета на странице в Facebook.

"Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. О "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", – говорится в сообщении.

Гуманитарные коридоры 9 марта

В Украине 9 марта открываются гуманитарные коридоры по нескольким направлениям. Они будут действовать с 9.00 до 21.00.

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Эвакуация людей будет проводиться по следующим направлениям:

  • Энергодар — Запорожье
  • Сумы – Полтава
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Изюм – Лозовая
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

Как будет проходить эвакуация Бучи

Местных жителей будут вывозить на железнодорожный вокзал Киева. Уехать смогут только женщины и дети. Перед зданием Бучанского городского совета будут автобусы.