Оккупанты заминировали территорию рядом с Запорожской АЭС

Окрестности ЗАЭС заминированы / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ заминировали территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает оператор украинских АЭС "Энергоатом".

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что ситуация с захваченными оккупантами АЭС продолжает ухудшаться. Вслед за ЧАЭС связь с МАГАТЭ потеряла Запорожская станция. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в агентство.

В МАГАТЭ обеспокоены потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.

Захват Запорожской АЭС