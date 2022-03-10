Оккупанты заминировали территорию рядом с Запорожской АЭС

Окрестности ЗАЭС заминированы / Фото: Коллаж: Сегодня
Военные РФ заминировали территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает оператор украинских АЭС "Энергоатом".
"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ситуация с захваченными оккупантами АЭС продолжает ухудшаться. Вслед за ЧАЭС связь с МАГАТЭ потеряла Запорожская станция. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в агентство.
В МАГАТЭ обеспокоены потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.
Захват Запорожской АЭС
- 3 марта около 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Оккупанты пошли сразу на атомную станцию и начали почти в упор бить по зданиям. Произошел пожар. Оккупанты били прямо по энергоблокам.
- Спасателей не допускали к тушению пожара, ситуация была критической. Спустя три часа после обстрела продолжало гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем были охвачены 3, 4, 5-й этажи.
- Около 6 утра спасателей все же пропустили на территорию ЗАЭС, они потушили пожар. Жертв нет.
- Около 8:30 4 марта оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожской АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок.