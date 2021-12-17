"Омикрон" у границ и бустерная доза: что происходит с COVID-ситуацией в Украине

Министр здравоохранения призвал всех украинцев пройти вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине продлили адаптивный карантин и начали вакцинировать третьей дозой. За сутки дополнительную прививку от COVID-19 в стране получили 14 человек.
Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Новые случаи COVID-19
За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).
Также за прошлые сутки госпитализировали 2 028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.
Вакцинация в Украине
Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.
За сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.
В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.
"Омикрон" уже у украинских границ
В Польше зафиксировали первый случай "Омикрона". Таким образом, новый штамм коронавируса стал ближе к Украине.
Санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового штамма в стране.
Как стало известно, 30-летняя пациентка сейчас находится в изоляторе и чувствует себя хорошо.
Симптомы "Омикрона"
Большинство симптомов "Омикрона" совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.
Профессор Тим Спектор сказал, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов – таких, как пропажа обоняния и вкуса.
"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", – заявил он.
Карантинные зоны
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Желтая
- г. Киев,
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая.
Бустерная доза в Украине
Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к бустерной дозе.
"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", – сказал Ляшко.
По словам министра, в последнее время еженедельно в Украине проводится более 1 млн прививок, и этот показатель держится на достаточно высоком уровне.
Ляшко призвал всех украинцев сделать прививку от коронавируса, при этом он привел следующие цифры: среди тех, кто в ноябре инфицировался коронавирусом, 85% были невакцинированы.
В больницах доля непривитых пациентов с COVID-19 составляла 95%.
Таблетки от COVID-19
Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид" . Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Использование лекарства от коронавируса позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.
В начале ноября компания Pfizer отчитывалась, что экспериментальная таблетка снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Во время испытаний не зафиксировали ни одного летального случая.
Обязательная третья доза вакцины
В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине третья прививка от коронавируса может стать обязательной. Окончательное решение примут примерно в январе 2022 года. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, дополнительная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух прививок. Это важно для людей с ослабленным иммунитетом.
Кто получит третью дозу вакцины
В первую очередь это будут люди с:
- ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
Чем отличается от бустерной?
Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.
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