"Опьяневший от власти" – Юлия Мендель обвинила Андрея Богдана в хамстве и цензуре

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в хамском поведении и введении цензуры в работе пресс-службы. Об этом она написала в своей книге "Каждый из нас президент".

Как рассказала Мендель, после того, как Зеленский стал президентом, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко, который в то время был его замом по информационной политике, были настроены против работы Офиса президента с медиа. По ее словам, Богдан и Тимошенко считали, что президенту не следовало давать интервью и комментарии для прессы.

Она также вспомнила заявление Богдана, во время которого он сказал: "Мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов".

"Возник громкий скандал, который печально ударил и по президенту и по его пресс-службе", – пишет Мендель.

Экс-спикер Зеленского также добавила, что заявление Богдана вызвало негатив в среде журналистов и ухудшило коммуникацию медиа с пресс-службой Офиса главы государства.

"Но еще больнее били по пресс-службе и отношениях с медиа внутренние законы, установленные Богданом. Нам пришлось пережить запрет отвечать на запросы медиа, отказ от всех интервью, не важно, "Жашковскому вестнику" или CNN", – рассказала она.

Также Мендель назвала "хамским отношением" к медиа случай со "сливом" якобы заявления Богдана об увольнении.

"Кирилл Тимошенко, а поговаривали, что именно он слил фото, запретил даже отвечать на звонки журналистов. Нам даже пришлось выключать телефоны. Мы не могли ни подтвердить, ни опровергнуть бессмысленную шутку уже опьяневших от власти, самодовольных представителей Офиса", – вспоминает она.

Мендель подчеркнула, что Андрей Богдан попытался сломать годами наработанные законы сотрудничества с медиа, в результате чего Офис президента оказался в информационном вакууме, который быстро заполнился критикой оппонентов.

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"Порошенко, Медведчука и Коломойского слышали все. Нас никто не слышал", – отметила бывший пресс-секретарь президента.

Ранее Юлия Мендель дала эксклюзивное интервью сайту "Сегодня", в котором рассказала о своей книге, о двух главных проблемах Украины – фейках и бедности, а также о многом другом.

К слову, в своей книге Юлия Мендель также обратила внимание на проблему украинского и русского языков, заявив, что "сочный суржик" может всех примирить.

Также ранее она заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык".