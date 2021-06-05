Опять дожди?. Какая погода ждет украинцев на днях: дожди и грозы

Журналисты сегодня разбирались о спорах вокруг погоды

В ближайшие дни Украину ожидают дожди. Об этом свидетельствуют данные "Укргтдродрометцентра".

В понедельник, 7 июня, Украину будет заливать дождями, температура воздуха 19-24 градуса тепла. В Киеве тоже прогнозируют дождь, а температура будет максимум +22.

Ранее синоптики писали о следующем:

6 июня периодические дожди ожидаются практически по всей Украине, а местами также будут грозы и шквальные ливни.

Температура воздуха на выходных будет комфортной – от 18 до 23 градусов днем. Свежее будет на востоке – 5 июня в регионе ожидается от 15 до 19 градусов.

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Касательно Киева и его окрестностей, то 5 июня дождя скорее всего не будет, но 6 июня шансы осадков вырастут. В целом максимальная температура на выходных ожидается около 20 градусов тепла.

Однако с понедельника в Украине опять ожидаются дожди.

Какую погоду на все лето прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".

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