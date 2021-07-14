Организм человека вырабатывает алкоголь во время стресса? Что говорят ученые

В Сети высказали предположение, что алкотестер на месте происшествия может быть неправильным решением

После двух скандалов с нардепами, которых остановила полиция якобы за нарушения ПДД, на слуху вновь оказались алкотестеры, которые есть на вооружении у копов.

Один из высокопоставленных правоохранителей, находящийся в отставке, предположил, что нынешние алкотестеры, якобы, несовершенны. По его словам, в момент сильного волнения и стресса в организме у трезвого водителя могут вырабатываться вещества, которые прибором могут расцениваться как алкоголь.

Впрочем, опрошенные нами специалисты – наркологи, физиологи и биохимики категорически опровергли эту гипотезу.

"О таком никогда не слышал. Какое-то количество эндогенного алкоголя (этанол, образующийся в процессе биохимических реакций – Авт.) в человеческом организме есть, но не в таком количестве, чтобы его мог зафиксировать прибор. Чтобы прояснить этот вопрос, советую обратиться к специалистам в области биохимии", – говорит старший исследователь из Института физиологии им.Богомольца Андрей Чернинский.

В свою очередь, директор института биохимии им.Палладина НАН Украины, профессор Сергей Комиссаренко на наш вопрос ответил так: "В состоянии стресса в организме человека не вырабатывается алкоголь. У человека нет механизмов выработки алкоголя как такового, тем более в таком количестве, которое бы могли зафиксировать приборы".

Напомним, 4 июля патрульные остановили нардепа в Киеве за якобы неработающую подсветку заднего номера на авто. Во время общения правоохранители заподозрили, что Евгений Брагар невменяем, отобрали у него права и выдали взамен временное удостоверение. В тот же день он сдал отрицательный тест на запрещенные вещества в крови. Контрольный тест также дал отрицательный результат.

Также народный депутат Александр Юрченко после скандального ДТП во Львове, хоть и признал, что действительно попал в легкую аварию, но категорически отрицает, что был под наркотиками. Более того, он обвинил в провокации человека, который якобы на него "налетел".