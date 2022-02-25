"Орки несут страшные потери!" В ВСУ показали видео с уничтоженными оккупантами

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В Вооруженных силах Украины продемонстрировали, какие потери несут российские оккупанты. Военные сняли на видео российскую БМП с уничтоженным экипажем.

"Орки из мордора несут страшные потери! Слава Вооруженным Силам Украины! Видео 18+", – говорится в подписи к видео на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

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"БМП на ходу, заведенная стоит... С чемоданами собирались надолго к нам. Вон они, "наши братья", б***. "Русский мир" нам принесли", – комментирует события автор видео.

Озвучены потери РФ за первый день вторжения

По данным Минобороны Украины, Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня вторжения в Украину.

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Также Вооруженные силы Украины сбили 7 самолетов, подбили 6 вертолетов, 30 танков и 130 БМП.

Ситуация в Украине 25 февраля