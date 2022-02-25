"Орки несут страшные потери!" В ВСУ показали видео с уничтоженными оккупантами

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В Вооруженных силах Украины продемонстрировали, какие потери несут российские оккупанты. Военные сняли на видео российскую БМП с уничтоженным экипажем.
"Орки из мордора несут страшные потери! Слава Вооруженным Силам Украины! Видео 18+", – говорится в подписи к видео на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.
"БМП на ходу, заведенная стоит... С чемоданами собирались надолго к нам. Вон они, "наши братья", б***. "Русский мир" нам принесли", – комментирует события автор видео.
Озвучены потери РФ за первый день вторжения
По данным Минобороны Украины, Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня вторжения в Украину.
Также Вооруженные силы Украины сбили 7 самолетов, подбили 6 вертолетов, 30 танков и 130 БМП.
Ситуация в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. Кроме того, в Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путанно.
- В Киеве на Оболони была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
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- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.