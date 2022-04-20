Оружие для Украины и отказ от газа из РФ. Ключевые заявления мировых лидеров 20 апреля

Шарль Мишель, Джастин Трюдо, Анналена Бербок / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Представители западных стран и международных организаций сделали ряд заявлений, касающихся Украины, в среду 20 апреля. Говорили о необходимости поставок оружия Украине и мерах сдерживания России.

Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления мировых политиков за этот день.

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Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам рассказал об оружии, которое страна передаст Украине.

"Система противовоздушной защиты "Мистраль" – это эффективное оружие, которое использовалось на флоте, и будет очень полезно для Украины. Эти ракеты постепенно снимаются с вооружения Вооруженных сил Норвегии, но все равно это современное и эффективное оружие", — сказал он.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о финансовой поддержке Украины.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, потому что мы хотим победы Украины, и потому мы используем все возможные инструменты в наших руках. Конечно, финансовая поддержка очень важна", — отметил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась о планах по отказу от поставок газа из России.

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"Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа, лучше сегодня, чем завтра. От импорта угля – мы избавимся к концу лета, импорт нефти мы вполовину сократим к лету и к концу года сведем на нет", — сказала она.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна предоставит тяжелую артиллерию.

"Украинцы боролись как герои последние несколько месяцев, и они борются не просто за Украину, они борются за ценности, лежащие в основе многих наших свободных и демократических обществ. Канада направит в Украину тяжелую артиллерию и в ближайшие дни появится больше подробностей", — заявил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также указал на важность поставок вооружения для Украины.

"Жизненно важно, чтобы мы не позволили Путину набрать обороты на Донбассе. Поэтому мы увеличиваем поставки военной техники, которая сейчас особенно нужна украинцам", — сообщил он.

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