Осадки будут, но не везде: где сегодня в Украине ожидать снег и дождь (карта)

В течение дня в Украине ожидаются порывы холодного ветра до 10 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 15 декабря, в Украине будет преимущественно без осадков. Однако по всей территории страны ожидается прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня мокрый снег стоит ожидать жителям Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Дождь пройдет в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, а также В Крыму. На остальной территории Украины прогнозируют облачную погоду. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +3 градусов. На востоке стоит ожидать 0-4 градуса тепла.

В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют от 0 до +2 градусов, а в Симферополе стоит ожидать дождь — 5-7 градусов тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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