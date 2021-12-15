Осадки будут, но не везде: где сегодня в Украине ожидать снег и дождь (карта)

В течение дня в Украине ожидаются порывы холодного ветра до 10 м/с/Коллаж: "Сегодня"
В среду, 15 декабря, в Украине будет преимущественно без осадков. Однако по всей территории страны ожидается прохладная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня мокрый снег стоит ожидать жителям Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Дождь пройдет в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, а также В Крыму. На остальной территории Украины прогнозируют облачную погоду. Ветер — северный, 5-10 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +3 градусов. На востоке стоит ожидать 0-4 градуса тепла.
В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют от 0 до +2 градусов, а в Симферополе стоит ожидать дождь — 5-7 градусов тепла.
Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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