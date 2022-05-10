Осадки будут, но не везде. Погода в Украине на 10 мая (карта)

Погода в Украине будет почти сухой/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 10 мая, будет почти сухой. Осадки прогнозируют только в трех областях. По сравнению с предыдущим днем, местами температура воздуха снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

Сегодня дождь прогнозируется в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории — небольшая облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 16 до 21 градуса тепла. На востоке прогнозируют +14...+17 градусов.

В северных регионах – 14-19 градусов тепла. На юге ожидается 15-19 градусов выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 15-17 градусов тепла, а в Симферополе без осадков – +17…+19 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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