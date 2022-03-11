"Осталось мало людей, надеюсь, нас отправят домой": перехваченный разговор военного РФ

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Блицкриг России провалился, оккупанты мечтают уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться.

Такой вывод можно сделать из перехваченного СБУ телефонного разговора российского военного, подразделение которого наступало на Киев через Бородянку.

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"У нас просто мало людей осталось. Многие погибли, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать там. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", – делится оккупант со своей женой.

Военный РФ также жалуется, что в результате боевых действий у них проблемы с продовольствием – "у нас вчера пайки взорвало".

"Что ж, если вас не отправят домой по ротации, то отправят в одноразовых пакетах для трупов, которые РФ закупила перед вторжением. Бегите с нашей земли и больше не возвращайтесь!" – отметили в СБУ.

Под Сумами поймали военных РФ, искавших дорогу домой

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

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В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

В результате стражи порядка совместно с ТРО задержали группу российских солдат. Всего 29 человек. Они пешей колонной бродили в районе Сумской области. Как объяснили уже в участке – искали дорогу домой.