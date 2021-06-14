Осторожно фейк! Военные и резервисты опровергли информацию о плохом питании (фото)

Ранее в соцсети появился пост с фото очень скудной и неаппетитной еды, которой кормят резервистов на Гончаровском полигоне

Информация об ухудшении питания в Вооруженных силах Украины, в частности плохой кормежке резервистов на Гончаровском полигоне, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности.

Об этом заявил в Facebook спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сославшись на самих военных и резервистов.

Накануне в аккаунте пользователя под именем Роман Глех в соцсети появился пост с фото очень скудной и неаппетитной еды, которой кормят резервистов на Гончаровском полигоне.

За ВСУ вступилась танковая бригада

После этого в 1-й танковой Сиверской бригаде ВСУ заявили, что данная информация фейк, а их кормят отлично и выложили соответствующие фото из своей столовой.

"Система питания осуществляется по каталогу. Набор продуктов увеличился до 400 наименований, что позволяет максимально разнообразить меню, сделать его сбалансированным и соответствующим пищевой ценности", – в частности говорится в посте.

Там также уточнили, что на базе танковой бригады питается в том числе и личный состав Гончаровского полигона, а

все остальные подразделения ВСУ и других военных формирований, которые проходят обучение на полигоне, "питаются исключительно своими силами, не имея никакого отношения к питанию танковой бригады".

Что говорят резервисты

Кроме того, отрицают плохую кормежку и сами резервисты, находящиеся сейчас на сборах на Гончаровском полигоне, о котором и шла речь в посте Романа Глеха.

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Так, экс-нардеп Егор Соболев, который сейчас как раз проходит там обучение, заявил, что логистика, питание, проживание и остальное организованы очень хорошо, кормят тоже нормально и еды хватает.

"Все организовано очень хорошо... Вся логистика, питание, проживание, уборка – все организовано очень четко. Я, возможно, наслушался ужасных историй о советской армии. Все супер", – говорит он на видео.

Соболев также разместил фото из столовой, где питаются резервисты.

Арестович в свою очередь обвинил в раздувании кампании о плохом питании в ВСУ политических оппонентов президента Владимира Зеленского и некоторые СМИ.

Напомним, ранее очередной фейк выдал боевик с Донбасса – Михаил Суслов по кличке "Блэк" заявил, якобы в 2014 году он воевал с "бессмертными поляками" в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, эти люди якобы были неубиваемые.