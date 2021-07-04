Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)

В Украине набирает обороты новая схема обмана пенсионеров. Журналисты "Сегодня" выяснили, как не попасть на уловки аферистов

Правительство разрешило выплачивать пенсии украинцам наличными еще следующие два года и пока отменило обязательный перевод всех выплат на банковские карточки. За 4 месяца, пока люди готовились к возможным изменениям, появились десятки обманутых. Аферисты придумали схему, как выманить деньги у пенсионеров.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Мошенники выдают себя за работников банка и предлагают быстро и бесплатно перевести пенсию с почты в финансовое учреждение.

"Они приходят в квартиры пенсионеров и предлагают им свои услуги по переоформлению документов. При этом просят пенсионеров оформить на себя доверенность. После того, как мошенники получают доверенность, начинают просто снимать деньги со счета ничего не подозревающих пенсионеров", – рассказала эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

Несмотря на то, что чиновники месяц назад отложили обязательный перевод выплат в банки, доверчивых все же хватает. Александр Николаевич, и несколько его родственников отдали мошенникам около 25 тысяч гривен.

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"Чтобы мы не теряли время – много документов не привозили, они говорят: мы сами все сделаем. Дали доверенность, и мать дала, и сестра дала, но потом прошло две недели, мы должны были получать пенсии, но мы не получили. Мы заблокировали эти счета, переоформили", – сказал пострадавший Александр Андрейченко.

И еще с десяток как он – обманутых пенсионеров-соседей. Полиция аферистов разыскивает. В финучреждении, от имени которой действовали злоумышленники, говорят, что к этому отношения не имеют.

"Банк не выступает инициатором таких визитов однозначно, поэтому если к клиентам обращаются определенные люди с рекомендацией, что мы придем к вам домой и оформим вам карточку, а клиент сам не обращался в банк – это очевидно какая-то мошенническая схема", – отметил представитель банковского учреждения Александр Жильцов.

Если к вам наведались с предложением помочь с оформлением пенсии – обращайтесь в полицию.

"И запомните главное: ни один банк, ни одно финансовое учреждение не занимается тем, чтоб предоставлять подобные услуги", – подытожила эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

Ранее мы сообщали, что введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Также напомним, в Украине повысили пенсии чернобыльцам.