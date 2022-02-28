Осторожно! Окрестности Чернигова заминировали, чтобы остановить наступление войск РФ

Окрестности Чернигова заминированы / Фото: Коллаж: Сегодня

Чернигов продолжает защищаться от российских захватчиков. Для того чтобы остановить наступление вражеского войска, территорию вокруг города заминировали. Местных жителей просят это учитывать.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

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Людей призывают не передвигаться по окрестностям Чернигова, ведь грунтовые дороги и лесополосы могут быть заминированы.

"Важная информация! все силовики в состоянии готовности к обороне! Берегите себя и не подвергайтесь опасности!" , – говорится в сообщении.

В Чернигове бьют по гражданским

Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов. Они ударили по меньшей мере по четырем улицам, гатят по гражданским домам. Горит "Эпицентр".

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По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжались интенсивные обстрелы улиц Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".

В Черниговской области гражданские заблокировали колонну российской техники

В Черниговской области безоружные жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

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"Мирные жители продолжают останавливать оккупантов голыми руками", – говорится в сообщении.

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