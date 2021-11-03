Осторожно, сильный ветер! Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине 4 ноября

Погода в Украине будет ветреной. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 4 ноября, в Украине синоптики прогнозируют ветреную погоду. Сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной и многих центральных областях.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.
Погода на 4 ноября
По словам синоптика, сильные порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной и многих центральных областях.
Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением запада Украины.
Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части от 14 до 19 градусов тепла. В целом в Украине будет не холодно, +10+15 градусов.
В Киеве 4 ноября синоптик не прогнозирует дождь. Но при этом будет ветрено. Температура воздуха составит 12-14 градусов тепла.
К слову, уже 6-7 ноября на территорию Украины придет похолодание.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.