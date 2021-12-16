От 100 до 4000 гривен. Во сколько обойдется елка в разных регионах Украины (видео)

В городах Украины официально открылись елочные базары. Корреспонденты проверили цены на праздничные деревья.

Сколько стоит елка в Мариуполе

В Донецкую область елки везут из разных регионов Украины – из Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областей. Есть и местные, но они стоят дороже прошлогодних.

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За двухметровую елку придется отдать не менее 600 гривен. Цены кусаются, признаются мариупольцы, но все равно елки покупают из-за новогодней традиции.

Елки в Полтавской области

На Полтавщине деревья дешевле продают лесоводы. Главное украшение обойдется менее чем в сотню гривен.

Цены на елки в Херсоне

От 350 гривен стартуют цены на праздничных красавиц в Херсоне. Большие новогодние деревья стоят 550 гривен. В основном они из Волынской области. Дешевле местные хвойные: от 120 гривен за маленькое деревце.

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Какая цена в Киеве

В столицу праздничный товар завезли из Черниговской области, с Волыни и Ивано-Франковщины.

Самые дешевые наборные деревца из веток – от 50 гривен. Цена на сосны – от 150 до 600 гривен.

Дороже всего стоят немецкие и закарпатские елки – от 1000 гривен до 4000, но это зависит от размера. Цены пришлось немного поднять, говорят продавцы.

Средняя цена по регионам – от 100 гривен за елку. Стоимость может быть выше, все зависит от породы, возраста и размера дерева.

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Легальные хвойные можно приобрести только на официальных базарах. За незаконную продажу нарушителей будут штрафовать. Одна нелегальная елка может обойтись в 1055 гривен.

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