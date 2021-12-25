От Байдена потребовали вооружить Украину, а Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА – главные новости за ночь

В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине, а Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Двум судьям Конституционного Суда грозит тюрьма – что они совершили

У двух судей Конституционного Суда Украины (КСУ) обнаружили имущество, которое они не указали в своих обязательных декларациях. Неуказанное имущество обнаружили следователи Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые передали обнаруженные факты в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Судьи Конституционного суда утаили данные о своем имуществе в Крыму / Коллаж "Сегодня"

Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА.

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Коллаж "Сегодня"

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От Байдена потребовали вооружить Украину – какое оружие ждать

Сенаторы США обратились к президенту Джозефу Байдену с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также сообщили, что такую идею поддерживают обе ведущие партии США – Демократическая и Республиканская. По мнению сенаторов, это может помочь сдержать агрессию России.

В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине / Коллаж "Сегодня"

Зеленский передал США требования по "Северному потоку – 2" и условия по Донбассу

В Вашингтоне выслушали условия Украины относительно переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта на Донбассе, получили требования по санкциям против трубопровода "Северный поток -2" и просьбу о расширении поддержки оборонного сектора страны. Вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США из Демократической и Республиканской партий.

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