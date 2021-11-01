От бухгалтера ликеро-водочного завода до нардепа. Довыборы в Раду выигрывает скандальный мэр

Довыборы в Раду выигрывает мэр Золотоноши. / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжается подсчет результатов голосования на довыборах в Раду по 197 округу (Черкасская область). По предварительным результатам побеждает мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Он баллотируется от "Слуги народа".

Сайт "Сегодня" решил собрать все, что известно о мэре небольшого городка в Черкасской области, зарплата у которого больше, чем у мэра Киева Виталия Кличка.

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Результаты голосования

Пока ЦИК подсчитал 39% голосов:

за Виталия Войцеховского отдали свои голоса 45,8% избирателей (или же почти 5 тысяч человек),

Владислав Голуб, самовыдвижение набрал 25,76% (2792 голосов),

Андрей Илльенко от "Свободы" – 9,69% (1051 голос),

Роман Сущенко от "Европейской солидарности" – 9,26% (1004 голоса).

Кто такой Виталий Войцеховский

Родился 4 июля 1967 в Черкасской области. С 1991 года работал на Золотоношском ликеро-водочном заводе "Златогор" и дослужился там с должности бухгалтера до гендиректора.

В 2010 году его избрали мэром Золотоноши. Тогда он был в партии "Социально-экологическая партия "Союз. Чернобыль. Украина.". Потом его переизбрали еще два раза – в 2015 (от партии "Европейская солидарность") и 2020 году (от "Слуги народа").

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В этом году решил пойти на довыборы в Раду, ведь депутат по 197 округу Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА. Войцехивский в ходе агитации убеждал избирателей, раз он "успешный мэр", то станет "достойным депутатом".

Агитация Войцехивского на выборах в Раду. Фото: РУХ "ЧЕСНО"

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Скандальная зарплата

После того, как мэр Золотоноши подал декларацию, стало ясно, что его зарплата больше, чем у мэра Киева. Войцеховский задекларировал 795 000 гривен, которые заработал за прошлый год на посту городского головы Золотоноши (в среднем 66 тысяч гривен в месяц).

По данным движения "ЧЕСНО", зарплата мэра города с населением 28 тысяч жителей больше, чем у большинства мэров областных центров, и даже больше, чем у мэра столицы. Притом что бюджет Золотоношской общины составляет около 200 млн гривен, а Киева – более 60 миллиардов.

Кроме того, у Войцехивского задекларирована Chevrolet Aveo 2008 года и Toyota Highlander 2015 года.

Из недвижимости у мэра Золотоноши есть:

дом площадью в 85,2 квадратных метра в селе Баштечки Жашковского района (где он родился).

дом 74,1 квадратных метра в Золотоноше и 8 соток земли (0.0854 га).

Зеленский лично агитировал за Войцеховского

Меньше чем за две недели до выборов президент поехал в Золотоношу, чтобы якобы осмотреть объекты "Большой стройки". А точнее – чтобы открыть построенный в городе бассейн.

Но рядом с Зеленским все время присутствовал кандидат в нардепы от "Слуги народа" Виталий Войцеховский. Сам президент уверял, визит не связан с предстоящими выборами.

Кстати, Войцеховский регулярно отчитывается на местных сайтах о результатах "Большой стройки". Наблюдатели ОПОРЫ обвиняли его в использовании админресурса в ходе предвыборной гонки.

Зеленский лично открывал бассейн в Золотоноше. Фото: Офис президента

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