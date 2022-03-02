От ракет и солдат Путина из Украины выехали 850 тысяч мирных граждан

Польша приняла наибольшее число украинских граждан / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
С момента вероломного вторжения армии России в Украину 24 февраля территорию страны покинули почти миллион граждан – 836 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные ООН.
Что известно
Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сказал, что наблюдаемая сейчас эскалация военных действий в ряде крупных городов Украины приведет к еще большему количеству беженцев и к большому числу детей, разлученных со своими семьями.
"Мы видим многих отцов, передающих детей пограничникам в Польше", — добавил он.
Он заявил о необходимости срочно прекратить войну.
"Мы знаем, что дети были убиты, мы знаем, что тысячи и тысячи людей находятся в опасности, и мы знаем, что еще больше детей, что мучительно, погибнет или будет ранено, если не прекратятся боевые действия", — заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.
Обстановка
- Украинцы продолжают тянуться к железнодорожным вокзалам своих городов, чтобы на эвакуационных поездах "Укрзализныци" выехать в безопасные страны.
- Помимо эвакуационных рейсов в пределах Украины, "Укрзализныця" формирует специальные поезда в Польшу, Чехию и Словакию.
- Ранее мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" запустила по территории Украины.
- Также мы рассказывали, какие ограничения установили на посадку и высадку пассажиров.