У морившего голодом сына одессита дома оказались забитые под завязку холодильники

Отец подростка рассказал на ток-шоу, почему он наблюдал за тем, как его сын умирает от истощения

Дома у мальчика холодильник и морозильная камера забиты продуктами / Коллаж "Сегодня"

Правоохранители Одессы продолжают расследование по факту доведения родным отцом до тяжелой формы истощения 16-летнего парня. Подросток с тяжелой формов обезвоживания и катастрофическим дефицитом веса был экстренно госпитализирован в городскую больницу, что и спасло ему жизнь. На протяжении 11 лет ребенок, которому ранее врачи поставили диагноз аутизм, не ел ничего молочного и ничего мясного.

Об этом сам отец мальчика Андрей рассказал в ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина".

"Так преподнеслась информация, что отец избивает ребенка, не кормит ребенка, положили его в реанимацию, не разобравшись в том, что происходит на самом деле. Надо начать с духовной проблемы моего сына", – заявил отец.

Морозильная камера и холодильник семьи забиты продуктами

Отец мальчика пустил в дом журналистов, которым продемонстрировал полную морозильную камеру и сообщил, что дома есть три холодильника. В полностью заполненной морозильной камере были замороженные персики, малина, клубника, сливы, зелень и ящик с замороженным мясом. В одном из холодильников морозильная камера была полна филе и рыбы.

Мужчина уверяет, что ребенок имел полноценное питание: утром кашу с фруктами, в обед борщ или суп, но все исключительно постное. На ужин была жаренная картошка с рыбой либо со шпротами. При этом самому папе, по его словам, на день было достаточно тарелки борща и бутерброда.

"Я вешу 72 килограмма и прекрасно себя чувствую", – заявил мужчина.

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По словам отца, состояние мальчика стало ухудшаться три месяца назад, когда он вытянулся и похудел до 55 килограмм при росте 175 см. В середине июня парень весил уже 46 кг, а 19 июля его положили в реанимацию. Отец уверяет, что и не собирался обращаться к врачам, считая, что проблема исключительно духовная.

"Я был уверен, что смогу его накормить. Но он не может открыть ротик, не может глотать, желудок у него болит, почки у него болят. Месяц назад он перестал глотать, а 18 июля он вообще перестал есть... Тут духовная проблема и я думал, что смогу его накормить. У него нет никаких медицинских проблем, у него физиологически нет отклонений. В монастыре нам сказали, что у нас духовная проблема и нужно поститься, и нельзя обращаться к врачам, потому что они нам не помогут", – заявил Андрей.

Состояние парня уже стабилизировалось. Его готовят перевести из реанимации в палату

На данный момент состояние мальчика стабилизировалось. Его готовят к переводу в обычную палату. Будет ли он возвращен отцу, будет решать суд.

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