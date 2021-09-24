Отец Зеленского завел Instagram, цены на газ выросли, а студентов заставляют вакцинироваться – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцев не радуют новые тарифы на тепло и принудительная вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости пятницы, 24 сентября.

"Северный поток – 2" не запустят?

Кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что газопровод "Северный поток – 2" необходимо ввести в эксплуатацию. В то же время при этом должны учитываться интересы Украины.

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Лашет заявил, что Германии нужен газопровод, ведь для страны это экономический проект. Кроме того, если Германия остановит другие виды энергии, то ей понадобится газ.

"Но для меня важно то, чтобы правительство придерживалось определенной ранее позиции, а именно, что Украина как транзитная страна в результате не пострадает. Если Россия нарушит это соглашение, сделка будет немедленно остановлена", - добавил он.

Сколько придется платить за газ и тепло

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тарифы, которые будут действовать в Украине во время отопительного сезона 2021-2022 годов.

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривни за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Отец Зеленского ведет Инстаграм

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр, оказывается, имеет свою страницу в Instagram. Ее он ведет с апреля нынешнего года и там всего три публикации, где он показал молодого сына и написал пост в его защиту от всех недоброжелателей.

Аккаунт Александра Зеленского, судя по всему, не фейковый, поскольку на него подписан даже его сын. Вот только подписчиков там пока не так много – всего 372.

Младенец умер от коронавируса

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области новорожденная девочка умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ее мать болела COVID-19 перед родами.

Сразу после рождения девочку перевели в реанимацию из-за ухудшения его самочувствия и подсоединили к ИВЛ.

Малышка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу – у нее обнаружили коронавирус.

Студентов заставляют вакцинироваться

Студентов из НМУ им. Богомольца заставляют вакцинироваться и до 27 сентября принести паспорт полной вакцинации. Если прививки нет — подойдет и ПЦР-тест, но он должен обновляться каждые три дня за свой счет. Если не будут выполнены эти условия, то их не будут допускать на занятия, а потом и вовсе отчислят.

Случай, когда студентов вынуждают делать прививку от ковида, произошел не только в Киеве. В Одессе студентов, которые живут в общежитиях, тоже заставляют вакцинироваться от коронавируса. В противном случае их будут выселять.