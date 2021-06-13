Откроет огонь по врагу: в Украине испытывают боевой робот-разведчик

Специалисты военной разведки Украины анализируют эффективность использования роботизированных платформ при выполнении боевых задач. Они на большом расстоянии могут обнаружить противника.
Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По мнению специалистов, роботизированные системы наблюдения имеют возможность на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или движение ДРГ, и открыв огонь по врагу, вовремя отразить нападение, не подвергая опасности свой личный состав.
"Уже доказана целесообразность использования платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем РЭБ", – пишут в сообщении.
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Отметим, разработчики боевых дистанционно управляемых платформ работают над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.
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