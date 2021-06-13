Откроет огонь по врагу: в Украине испытывают боевой робот-разведчик

Разработчики сейчас работают над усовершенствованием "боевой машины"

Специалисты военной разведки Украины анализируют эффективность использования роботизированных платформ при выполнении боевых задач. Они на большом расстоянии могут обнаружить противника.

Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По мнению специалистов, роботизированные системы наблюдения имеют возможность на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или движение ДРГ, и открыв огонь по врагу, вовремя отразить нападение, не подвергая опасности свой личный состав.

"Уже доказана целесообразность использования платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем РЭБ", – пишут в сообщении.

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Отметим, разработчики боевых дистанционно управляемых платформ работают над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.

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