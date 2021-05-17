Откроют летние террасы баров и ресторанов. Во Франции смягчают карантин

Комендантский час отменять пока не планируют, но начинаться он будет позже – с 21:00

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Во Франции власти приняли решение смягчить карантинные ограничения и с 19 мая разрешить открыть летние террасы баров и ресторанов, а также магазины.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что комендантский час отменять пока не планируют, все же начинаться он будет позже – с 21:00.

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Согласно последней статистике, во Франции за все время пандемии коронавируса зафиксировали более 5,88 млн случаев болезни, только за последние сутки – более 13,9 тысяч заболевших.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 108 тысяч инфицированных, за сутки – более 90 летальных исходов.

Напомним, что c 3 апреля в стране действует общенациональный локдаун, который включает комендантский час, закрытие детсадов и школ, а также ограничение на перемещения.