Открытие Олимпиады в Токио и санкции против российской компании – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости этой ночи, которые вы могли пропустить

Во время выхода сборной Украины жителям Южной Кореи напомнили об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а президент Владимир Зеленский подписал ряд важных указов, в том числе, и ввел экономические санкции.

Украину представили Чернобылем на открытии Олимпиады

Южнокорейская телекомпания MBC по-своему представила сборные на открытии Олимпиады в Японии. Во время парада участников на фоне каждой команды ставили картинку, которая ассоциируется со страной, которую она представляет.

И пока во время выхода сборной Украины показали аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сборная Италии вызвала у телекомпании ассоциацию с пиццей, Норвегии – с лососем, а Гаити – с беспорядками на улицах.

Сборная Украины на открытии Олимпиады вышла с изображением Чернобыля / Фото: Reuters

Шкиряк уволился из МВД

Сразу после возвращения из отпуска из министерства внутренних дел уволился советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Я – все. Сегодня, сразу после возвращения из отпуска, уволился с МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – сказал он.

По его словам, он гордится каждым днем, проведенным в команде экс-главы МВД Арсена Авакова.

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Зеленский дал "зеленый свет" решению СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по борьбе с двойным гражданством чиновников.

Такой указ вышел на сайте президента.

Согласно решению СНБО от 16 июля, в декларациях лиц, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления – то есть чиновников, должна отображаться информация:

об отсутствии гражданства иностранного государства;

документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства – вида на жительство.

Зеленский "активировал" решение СНБО об интеграции Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО"О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора" от 4 июня.

Вместе с указом на сайте президента опубликовали и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В нем говорится о мотивации и целях – зачем нужны меры по неотложной интеграции в НАТО.

Санкции против соучредителей крупного российского интернет-магазина

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, подписал указ о введении экономических санкций против российской компании Wildberries и ее подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Также введены санкции против основательницы компании и богатейшей россиянки Татьяны Бакальчук, ее супруга Владислава Бакальчук, IТ-директора компании Андрея Ревяшко и одного из руководителей Алексея Кузменко.