Отмененные рейсы и дистанционка: что натворила непогода в Украине (фото)

Последствия непогоды в Украине / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 28 декабря, в Украине бушевала непогода. Из-за нее несколько населенных пунктов остались без тепла и света. Сегодня, 29 декабря, в стране еще остались последствия. Машины застревают в снегу, а также отменяются рейсы автобусов.

Читайте в нашем материале о подробной ситуации в областях Украины.

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Полтавская область

В Полтавской области отменили около 20 рейсов. Все из-за непогоды. С центрального автовокзала в Полтаве не выехали автобусы по нескольким направлениям. Отменены рейсы в направлении:

Днепра,

Глобиного,

Каменского,

Кривого Рога,

Кобелякы.

Также спасатели доставали из снега 2 машины скорой помощи, 1 легковую и 14 грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС Полтавской области. Всего во всех автомобилях было 22 человека.

Непогода в Полтавской области. Фото: ГСЧС

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Непогода в Полтавской области. Фото: ГСЧС

Кировоградская область

В этой области на дистанционное обучение перевели школьников 3 общин. На рейсы из-за непогоды не выехали 7 автобусов, а из-за этого 210 детей остались дома.

Об это сообщила руководитель областного департамента образования Эльза Лещенко, пишет "Суспільне".

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За данными спасателей, из снега на дороге они вытащили больше 70 машин.

Непогода в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

Непогода в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

Николаевская область

Как пишет местный сайт novosti-n, в Николаеве еще не везде есть электричество, которое пропало из-за непогоды. Повреждения на трансформаторных подстанциях "Сухой Фонтан" и "Матвеевка". Часть потребителей остаются без света в этих микрорайонах.

Одесская область

Спасатели достали карету скорой помощи из снежного заноса. Также они помогли водителям из некоторых общин, которые также не могли выехать самостоятельно.

Непогода в Одесской области. Фото: ГСЧС

Непогода в Одесской области. Фото: ГСЧС

Закарпатская область

Сегодня, 29 декабря, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский облачно ограниченная видимость до 50 м. Ветер юго-западный 5-6 м/с.

Температура воздуха опустилась до -5 градусов.

Карпаты засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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