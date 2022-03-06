Отметили Масленицу: мелитопольцы "сожгли" Путина на костре (фото)

Чучело Путина бросили в огонь / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мелитополе местные жители отпраздновали Масленицу. Отличительной чертой стало то, что чучело, которое традиционно сжигают на костре, изображало президента рф Владимира Путина. Фотографии опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
"Украинцы умеют дать жару", — прокомментировал он.
Ситуация в Украине 6 марта
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону России по ходу движения от украинской границы, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. В СБУ предполагают, что оккупанты хотят устроить провокацию и обстрелять свою же территорию, чтобы обвинить Украину.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.