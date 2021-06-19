Отмывание доходов и махинации. Против "Партии Шария" открыли уголовные дела

В Сети опубликовали копии документов – НАПК нашло ряд нарушений в отчете партии

Против "Партии Шария" открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях в финансировании.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария", - пишет Гончаренко.

Ответ НАПК. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

А в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений:

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представление заведомо ложных данных сведений финансового характера,

несоответствие сумм доходов лиц, финансировавших партию, размерам взноса. Ответ НАПК. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и фискальной службе.

Ответ НАПК. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Как известно, лидером политсилы является объявленный в международный розыск блогер Анатолий Шарий – Печерский райсуд Киева арестовал его банковские счета и недвижимость.

Ранее мы писали, что у руководства "Партии Шария" прошли обыски.