"Оторвался тромб": почему дети умирают после физкультуры и как предотвратить

Врачи говорят, что тромбы сами по себе не формируются и советуют перед занятиями спортом обязательно измерять пульс

В Украине не редкость случаи смертей детей после физической нагрузки, в частности в воскресенье стало известно о внезапной смерти 15-летнего внука одесского юмориста Олега Филимонова.

Почему дети умирают после физических упражнений и можно ли это предотвратить, выяснили новости "Сегодня".

Специалисты говорят, что главные причины смертей детей после физической нагрузки – сосудистые болезни и сердечная недостаточность и другие болезни сердца. Врачи отмечают, что тромб, с которым связывают смерть внука Филимонова, сам по себе не формируется – обычно в таком случае виной какие-то сердечные патологии.

"Могла быть какая-то сердечная патология или миокардит, который дал очень низкую фракцию сердца, но еще не проявился в сердечной недостаточности, чтобы это можно было заметить визуально", – говорит кардиолог Юлия Климишин.

Большинство случаев врачи связывают с патологией сердечной мышцы – гипертрофической кардиомиопатией.

Можно ли предотвратить

Медики советуют родителям внимательнее присматриваться к детям и обращать внимание на такие жалобы, как одышка, учащенное сердцебиение и головокружение.

Кроме того, если ребенок идет заниматься спортом, следует измерить его пульс, он должен быть 70-80 ударов в минуту.

Если же внезапно стало плохо, лучше не садиться, а лечь и, конечно, немедленно вызвать скорую.

Чтобы проблему выявить на ранних стадиях, нужно регулярно полноценно обследовать ребенка: в год, перед школой или учебой в спортивной секции. В такое обследование обязательно должна входить эхокардиография.

Видео: Сегодня

Напомним, семья Олега Филимонова считает, что у 15-летнего Эвана оторвался тромб. Юморист рассказал, что все произошло очень неожиданно, смерть наступила мгновенно, а у внука никогда не было жалоб на здоровье, он учился в мореходке и часто играл в баскетбол.