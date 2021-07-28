Отпуск – на яхте в Хорватии. Как отдыхает Порошенко (фото, видео)

На снимках видно, что политик проводит время вместе с супругой Мариной

Порошенко с супругой отдыхает в Хорватии. Коллаж: "Сегодня"

Пятый президент Украины (2014-2019) и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко отдыхает на яхте в Хорватии.

Видео и фото с их совместного отдыха обнародовал Telegram-канал "Карточный офис".

В "Европейской солидарности" пока не комментируют отпуск лидера партии.

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Ранее в РФ в прямом эфире программы на телеканале "Россия-1" ведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева рассказала, что Петр Порошенко навестил "головорезов" из 72-й бригады в Авдеевке. На этот раз пятый президент Украины привез солдатам видеооборудование и абрикосы.

Также недавно Порошенко поприветствовал решение КСУ о признании конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".