Отставка Авакова. Арахамия рассказал, как отреагировал Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль нормально отнесся к решению министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.
Об этом в эфире "Украина 24" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Как и ко всем другим изменениям – нормальный эволюционный процесс. Мне кажется, ничего такого тут нет революционного", - сказал он.
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При этом нардеп не исключил, что Аваков продолжит работу на государственных постах.
"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – сказал он.
Также Арахамия прокомментировал возможность назначения Авакова новым премьером: "Насколько мне известно – нет".
Как известно, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра.
Сайт "Сегодня" выяснил все, что известно о президентском кандидате на пост главы МВД.
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