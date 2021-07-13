Отставка Авакова. Арахамия рассказал, как отреагировал Шмыгаль

Глава правительства не видит проблем в смене руководства МВД, это эволюционный процесс, сказал нардеп

Премьер-министр Денис Шмыгаль нормально отнесся к решению министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Как и ко всем другим изменениям – нормальный эволюционный процесс. Мне кажется, ничего такого тут нет революционного", - сказал он.

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При этом нардеп не исключил, что Аваков продолжит работу на государственных постах.

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"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – сказал он.

Также Арахамия прокомментировал возможность назначения Авакова новым премьером: "Насколько мне известно – нет".

Как известно, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра.

Сайт "Сегодня" выяснил все, что известно о президентском кандидате на пост главы МВД.