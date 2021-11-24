Отстранят от работы? Как Минздрав будет бороться с врачами-антивакцинаторами

В Украине есть врачи-антивакцинаторы. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что с каждым врачом-антивакцинатором он лично "проведет работу" и все проверит. По его словам, он также за отстранение таких специалистов от работы, но не во время вспышки коронавируса.

Об этом Ляшко сообщил в интервью изданию "Бабель".

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Что будет с врачами-антивакцинаторами?

Как рассказал Ляшко, в Минздраве есть дашборд, где видно число вакцинированных, подписавших декларацию у конкретного врача.

Эти данные анализируют. Если у одного врача привились только 10% пациентов, а у другого — 70%, к первому могут возникнуть вопросы. Ляшко говорит, с каждым таким врачом Минздрав "проведет работу" и все проверит.

"Мы будем предлагать: хотите — отпишитесь от этого врача и подпишитесь на нормального", – отметил глава Минздрава.

Украинские медики участвовали в митингах противников вакцинации

Многие украинские медики участвовали в митингах противников вакцинации и записывали тематические ролики. Но в список тех, для кого вакцинация обязательна, врачи не попали. Соответствующий проект приказа Минздрав представил только 13 ноября, в разгар осенней вспышки. Когда решение примут, невакцинированных медиков должны будут отстранять от работы.

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"Поддерживаю ли я, чтобы медиков отстраняли? Да. Можно ли это делать на фоне вспышки? Нет. Это моя политическая позиция: на конкретный период времени — не позволю", — сказал министр.

Есть альтернативный вариант

У Минздрава есть альтернативный вариант борьбы со специалистами, которые нарушают врачебную этику. Министерство предложило законопроект "О врачебном самоуправлении".

Согласно документу, если врач своими высказываниями вредит пациентам, специальная комиссия, куда входят другие врачи, может лишить его допуска к профессии.

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