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Оттепель и солнечно: погода в Украине на 2 января (карта)

Ксения Тесленко
2 января, 06:01
В центре и на севере страны будет солнечно

На дорогах страны местами гололедица. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 2 января, будет облачной, но без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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В центре и на севере страны будет солнечно. Температура ночью будет до 6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 6 градусов тепла. На дорогах страны местами гололедица.

В столице будет 0...-2 градуса днем ​​и -3...-5 – ночью. Солнечная погода будет на:

  • Виннитчине;
  • Житомирщине;
  • Черниговщине;
  • Киевщине;
  • Сумщине;
  • Полтавщине;
  • Черкасщине;
  • Кировоградщине;
  • Днепропетровщине.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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