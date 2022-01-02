Оттепель и солнечно: погода в Украине на 2 января (карта)

На дорогах страны местами гололедица. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 2 января, будет облачной, но без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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В центре и на севере страны будет солнечно. Температура ночью будет до 6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 6 градусов тепла. На дорогах страны местами гололедица.

В столице будет 0...-2 градуса днем ​​и -3...-5 – ночью. Солнечная погода будет на:

Виннитчине;

Житомирщине;

Черниговщине;

Киевщине;

Сумщине;

Полтавщине;

Черкасщине;

Кировоградщине;

Днепропетровщине.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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