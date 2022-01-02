Оттепель и солнечно: погода в Украине на 2 января (карта)

На дорогах страны местами гололедица. Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине в воскресенье, 2 января, будет облачной, но без осадков.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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В центре и на севере страны будет солнечно. Температура ночью будет до 6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 6 градусов тепла. На дорогах страны местами гололедица.
В столице будет 0...-2 градуса днем и -3...-5 – ночью. Солнечная погода будет на:
- Виннитчине;
- Житомирщине;
- Черниговщине;
- Киевщине;
- Сумщине;
- Полтавщине;
- Черкасщине;
- Кировоградщине;
- Днепропетровщине.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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