Взрыв украинской ракеты в США и горящий костел в Киеве – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

С ракетой не получилось, а памятник архитектуры удалось спасти / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости четверга, 3 сентября.

Разница между Россией и Украиной

Очень живо в социальных сетях сегодня обсуждались ответы президента Украины Владимира Зеленского на вопросы студентов Стэнфордского университета, куда украинский лидер приехал в рамках рабочего визита в США. В частности, его ответ на вопрос представителя России – в чем разница между Украиной и РФ: "Дракону появиться в Украине невозможно, потому что в Украине очень сильное гражданское общество".

Во время общения в Стэнфордском университете была весьма непринужденная обстановка / Фото Офиса президента Украины

"Тут не только крылья, и яйца оторвут, и рога отшибут. Тут тебе не здесь. Это Украина, дедка", – так прокомментировал эту публикацию в Фейсбуке пользователь Мустава Дугу.

Взрыв ракеты

Не менее обсуждаемой новостью оказался запуск и взрыв после него ракеты Alpha, разработки компании Firefly Aerospace Inc. украинского бизнесмена Максима Полякова. Оказалось, что полет был прерван намеренно из-за отклонения траектории полета.

Украинцы сопереживали ракетостроителю и экспертно рассказывали, какие ошибки были допущены при запуске.

Приключения фонтана

Пользователи Сети, как всегда, с юмором отнеслись к ситуации с пешеходным фонтаном на Арсенальной площади в Киеве, куда накануне въехал грузовик.

Сегодня оперативно устраняли последствия инцидента. Обещали, что восстановленный фонтан заработает уже в воскресенье. Вокруг площади установили ограждение, чтобы больше никто не перепутал фонтан с автомобильным проездом.

"На хрена вообще такие фонтаны делать, дети травмируются, падают, а теперь и машина решила искупаться", – считает, например Варвара Шеховцова.

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Рост пенсии

Остается важной для украинцев тема пенсионных выплат.

Министерство соцполитики порадовало, что в результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине с начала 2020 года выросла почти на 25% или 784 гривны и по состоянию на 1 августа 2021 года составила 3 866,84 гривны.

В этом вопросе украинцы строго стояли на том, что повышения они не заметили. "Что-то я не заметила, что она выросла", – написала, например, Лидия Люсикова.

Горел костел

Поздно вечером пользователи Сети переживали за сохранность памятника архитектуры национального значения Костела святого Николая, который по неизвестным пока причинам загорелся.

К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники, а также 80 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Ближе к полуночи огонь удалось потушить.