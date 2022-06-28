"П***ц Российской Федерации": ровенского школьника судили из-за крылатой фразы

Украинского школьника отправили в суд за фразу о России / Фото: Коллаж: Сегодня

Педагоги из села Варковичи решили проучить девятиклассника Богдана и наказать его родителей за шутку во время последнего звонка. В ответ на классическое "Слава нации!" парень сказал: "П***ц Российской Федерации". Директор школы подала жалобу главе тергромады, чтобы "родителей привлекли к админответственности", рассказала ТК Украина 24 мама школьника Мария:

"Мой сын — патриот. Постоянно следит за ситуацией с фронтов, где идет война с россиянами. Патриотический порыв проявился в том, что даже в сине-желтый цвет покрасил антенну на доме. Нам очень обидно, когда публично парня попытались унизить — просить извинения на последнем звонке. Я его понимаю, потому что подростки очень чувствительны к войне".

Дело об админнарушении рассмотрел Дубенский горрайонный суд. В жалобе педагоги указали, что фраза 15-летнего ученика "отрицательно отразилась на эмоциональном состоянии участников мероприятия".

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Как указано в Едином государственном реестре судебных решений, на заседании 20 июня мать объяснила, что "на сына написали заявление, потому что в школе недолюбливают, поскольку он активный, когда делают замечания – огрызается".

"Всегда просила его, чтобы смолчал, – прокомментировала мать парня. – Он не должен был так говорить, но сейчас все так говорят, потому что война. Все учителя к сыну относятся предвзято, а должны найти подход к ребенку. Когда сын ездил на спортивные соревнования с первым тренером, все было хорошо, и он его хвалил, нашел подход к нему".

Судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская постановила освободить подростка от админответственности из-за малозначимости нарушения. Тем более суд установил: семья благополучная, мать к админответственности не привлекалась, работает и воспитывает еще одного ребенка.

Раньше мы рассказывали, что на Херсонщине оккупанты раздают детям тетради с пропагандой. Это бело-сине-красная тетрадь, на которой написано: "армия России", изображена российская авиация, а на концевой титульной странице размещен полный текст гимна страны-агрессора.

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