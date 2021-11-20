Пациентка полгода ждала пересадку печени, но орган отдали другому. Рассказываем, почему

Как проходит трансплантация органов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине снова активно обсуждают тему трансплантации органов. Поводом послужил случай, когда донорскую печень пересадили якобы вне очереди другому пациенту из частной клиники, а женщина, которая ожидала трансплантации в государственном медучреждении, получила отказ.
Сайт "Сегодня" выяснил, что произошло на самом деле и как работает единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ).
В Украинском центре трансплант-координации заверяют, что никакого сбоя в работе ЕГИСТ не зафиксировано.
Почему отказали пациентке?
В Центре заверили, информация о том, что в ЕГИСТ произошел сбой в работе – фейк. Система фиксирует все документы и все действия, которые в нее поступают. Тут исключается ручное управление. А данному случаю, когда женщине отказали в пересадке печени, есть отвод ее лечащих врачей.
"Ее состояние критическое – тяжелое соматическое состояние, у нее сильные перепады температуры тела, кровоизлияния. Врачи приняли решение не проводить трансплантацию, поскольку есть большой риск, что орган не приживется, и пациентка просто умрет", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель гендиректора Украинского центра трансплант-координации (УЦТК) Людмила Гордон.
Как выбирают, кому достанется орган
Если поступает информация о наличии донорского органа – система автоматически выдает рейтинг из нескольких реципиентов на трансплантацию. Кому достанется орган – зависит от многих факторов и прежде всего от состояния здоровья пациента. Так было и в этом случае.
"Не важно, когда человек стал в очередь. Нужно понимать, что это не очередь в аптеку или магазин. У нас это называется "лист ожидания". В такой очереди можно простоять месяц, а бывает, что и полгода и дольше. Все зависит от того, какой будет донор, будут ли совпадения по огромному количеству анализов", – поясняет Людмила Гордон.
Мужчина, которому в октябре сделали трансплантацию печени в частной клинике, стал в "лист ожидания" в феврале этого года. Он как раз находился в Киеве, приезжал в частную клинику, чтобы сдать анализы. Ему просто повезло, что после отказа медиков женщине донорский орган перешел ему и он быстро приехал в клинику на операцию. Он был вторым по рейтингу.
"Женщина, которой отказали в пересадке в государственной клинике, стала в лист ожидания в мае этого года. У нее есть сопутствующие заболевания, которые усугубили ее ситуацию. У мужчины их меньше, но это не означает, что он меньше нуждался в пересадке", – поясняют УЦТК.
При трансплантации – главное пациент, а не статус клиники
Относительно сравнений частной и государственной клиник, в УЦТК заверяют, что при трансплантации органов это абсолютно не имеет никакого значения.
Государство выставило для всех клиник одинаковые критерии работы – это пилотная госпрограмма, где все операции оплачиваются за счет госбюджета, а также те препараты, которые пациенты пожизненно должны принимать, чтобы жить.
"Система, которая делает выбор, не видит больницу, она видит только конкретного реципиента, который нуждается в помощи. Пациенты имеют право выбирать больницу или медучреждение, где они хотят лечиться. И не важно, какой это город – Львов, Одесса или Киев. Пациент только дает обязательство, что в течении короткого времени (пару часов) он обязательно приедет на операцию", – отмечает Людмила Гордон.
Люди ошибочно полагают, что донорский орган необходим именно тому, кто лежит в больнице в критическом состоянии, а тот, кто приехал на операцию своим ходом, менее в нем нуждается.
"Это не так. Пациенты, которые стоят в "листе ожидания", обязаны каждые три месяца приезжать в клинику и сдавать необходимые анализы, они находятся под постоянным наблюдением медиков. Такого человека могут вызвать в больницу в любое время дня. Просто позвонить и сказать, что через 5 часов операция и необходимо срочно приехать. И пациенты обычно отвечают кратко "Лечу!". Потому что это их жизнь", – поясняет Людмила Гордон.
Более 240 трансплантаций за год
В УЦТК рассказали "Сегодня", что до декабря 2019 года в Украине редко, но проводилась трансплантация органов. После того, как в закон о трансплантации органов были внесены незначительные, но принципиально важные поправки, все изменилось.
"Это стало настоящим прорывом. В Украине началась трансплантация органов в тех объемах, которые мы имеем сейчас. За этот год в нашей стране проведено более 240 разных трансплантаций", – рассказывает Людмила Гордон.
Чтобы отойти от ручного управления этими процессами, и была создана Единая государственная информационная система трансплантации.
"В ней есть вся информация о реципиентах в Украине, которые нуждаются в пересадке органа. Там указано все о состоянии здоровья человека, все противопоказания. Подбор органа осуществляется автоматически в зависимости от того, подходит ли он ему. Система защищена от вмешательства в ее работу, что исключает коррупционную составляющую", – заверяет Людмила Гордон.
Усовершенствуют ЕГИСТ
На днях группа украинских экспертов в сфере трансплантологии вернулась из Барселоны. Испания считается передовой страной по трансплантологии в Европе. На ее примере многие страны выстраивают свои системы по трансплантации органов. Испанские эксперты подтвердили, что наша ЕГИСТ эффективно работает.
"Сейчас мы дорабатываем ЕГИСТ, вносим новые дополнения. Система сможет отслеживать не только каждого пациента, но и какое лекарство и в какой дозировке ему необходимо принимать после пересадки, там будет информация о выживаемости пациента после проведенной трансплантации. Также мы сможем анализировать работу медицинских центров, которые задействованы в программе. И в случае негативных показателей, влиять на работу таких учреждений", – подытожила Гордон.