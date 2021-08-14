"Папа" прилетел: SkyUp пополнил флот еще одним самолетом

В субботу, 14 августа, лоукостер SkyUp объявил о прибытии нового самолета, который стал 14-м по счету в украинской компании. Среднемагистральный Boeing 737-800 NG уже находится на территории международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp на сайте и в соцсетях.

Воздушное судно уже готово к пассажирским полетам. После всех необходимых разрешений, говорят в компании, самолет будет внесен в расписание.

"Его имя – Папа, потому что бортовой номер UR-SQP, последняя "P" на авиационной языке – Papa", – говорится в сообщении пресс-службы на Facebook-странице.

"Анкета Папы":

По происхождению – Boeing 737-800NG;

Год рождения – 2006;

Вместимость – 189 пассажиров;

Ливрея – фирменная оранжевая SkyUp со смайликами;

⁠Винглеты – раздвоенные Split Scimitar;

⁠Планы – Летать по всем направлениям SkyUp.

Воздушное судно стало восьмым во флоте авиакомпании аналогичной модели. Сейчас лоукостер насчитывает 14 среднемагистральных самолетов: два Boeing 737-700 NG на 149 мест, восемь Boeing 737-800 NG на 189 мест, четыре Boeing 737-900ER NG на 215 мест.

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Пополнение во флоте компания анонсировала в начале августа. Тогда SkyUp рассказал о еще одном самолете, который назвали Оскаром. Среднемагистральный Boeing 737-800NGВ прибыл в Международный аэропорт "Борисполь" 3 августа и стал 13-м в авиапарке лоукостера.

Напомним, с 23 октября SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзанию на остров Занзибар два раза в неделю. В 2022 году количество полетов хотят увеличить до 4-х раз. Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7 773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8 416 грн.

Еще раньше, с 23 августа, украинский лоукостер начинает выполнять рейсы из Киева в Лиссабон – уже открыта продажа билетов. Однако перелеты будут выполняться реже, чем в Занзибар, – только по понедельникам. Цены на билеты из Киева в Лиссабон стартуют от 3 105 грн, а из Лиссабона в Киев – от 2 959 грн.

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