Парад ко Дню Независимости на каблуках. В Сети разгорелся скандал из-за решения Минобороны

Девушки военные ежедневно тренируются маршировать на каблуках – в Сети заявили, что это противоречит ценностям НАТО

В Киеве началась подготовка к параду ко Дню Независимости на котором женщины-военнослужащие будут маршировать на каблуках. В сети уже подняли шум по этому поводу.

Об этом сообщает "Сегодня".

Что произошло?

Министерство обороны Украины обнародовало фото подготовки к параду на своей странице в Facebook. Девушек будут к этому готовить три месяца.

Фото: пресс-служба Минобороны

"На нынешнем параде вся женская "коробка" будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2018 году – это была смешанная коробка, в которую входили девушки из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и наши курсантки", − рассказал преподаватель института, майор Евгений Балабушка.

По его словам, сейчас тренировки проходят дважды в день – с 7:30 до 8:30 и с 15:00 до 18:00. Девушки будут идти в туфлях на каблуках, тренируются они в них же.

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Реакция соцсетей

Подобная идея не понравилась пользователям Сети. Они пишут, что это превращает военный парад в "фарс" и противоречит ценностям НАТО.

"Недавно мы критиковали министра Тарана, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское исподнее..., нет бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. Но мне в голову не могло прийти, что министр, вместо решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте", – написала нардеп Ирина Геращенко.

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"Уместно ли маршировать подобным образом? Нет, не думаю. Это все-таки военная история, а не показ мод.

Вместе с тем, туфли на фото идеальные. Каблук невысокий, устойчивый, обувь очевидно удобная", – пишет шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина.

"Вы девушек на каблуках заставляете маршировать? На каблуках просто тяжело ходить, а тут еще и репитиции марша часами в аду. С 7:30 утра, говорите? Не стыдно?" – написала журналист Валерия Павленко.

"Шокированная информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках. Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах? Парады делаются, чтобы продемонстрировать армии народную любовь и уважение, а не пещерные представления руководства страны о современной армии", – отреагировала глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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