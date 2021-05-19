Патенты на вакцины хотят отменить: сможет ли Украина производить Pfizer или AstraZeneca

После отмены патента на вакцину Украине нужно менее недели, чтобы запустить производство, говорят в Минздраве. Фармпроизводители не согласны – не все так просто

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен: украинские фармкомпании смогут быстро наладить выпуск вакцин, если их изобретатели откажутся от патентов. Нужно шесть дней – и вакцину от COVID-19 можно будет производить в Украине.

В мире действительно идут споры, нужно ли отменять патенты на вакцины против коронавируса. Обсуждения ведутся на уровне Всемирной торговой организации. Тогда любая страна может наладить производство препарата. Это должно упростить доступ к вакцинам для бедных стран.

Патенты хотят отменить? Что это значит?

Патент на вакцину не разрешает другой компании производить такой же продукт. Это сдерживает вакцинацию против COVID-19. Один мрачный прогноз предполагает, что большинству бедных стран придется ждать годы – по крайней мере, до 2023 года – для вакцинации всех взрослых. Отмена правил соблюдения прав интеллектуальной собственности может упростить производство вакцин.

Еще осенью 2020 года Южная Африка и Индия обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы отменить патенты на все лекарства, вакцины, оборудование, которые нужны для лечения COVID-19.

Лаборатория по созданию вакцин. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

ВТО является высшим органом по правам интеллектуальной собственности и международной торговли. Для принятия решения нужно согласие всех стран-участниц организаций. И здесь есть проблема – против выступает Великобритания, ЕС, Канада, тогда как США поддержали отмену патентов.

Однако на деле все сложнее. Из-за технической сложности производства вакцин против коронавируса отказ от прав интеллектуальной собственности может быть малоэффективным.

Сможет ли Украина производить вакцину?

В Минздраве очень надеются на отмену патентов. Это позволит быстро получать технологии и производить вакцину в любой стране мира, где есть фармацевтические производства, сказал Виктор Ляшко винтервью"Сегодня"

Правда, патент может и не помочь. Это все равно, что раздать рецепт без ингредиентов и инструкций. Патент покрывает голую часть чертежа, но не точный производственный процесс.

"Отмена патентов на вакцины не предусматривает отмены патентов на технологии, используемые для их производства. Например, технология для создания мРНК вакцин имеет отдельную защиту, и отмена такой защиты пока не обсуждается. Поэтому о мРНК вакцины в Украине можно забыть. С инактивированными и векторными вакцинами тоже не все так просто, но вероятность освоения их производства все же есть", – говорит Тарас Кислый, член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по интеллектуальной собственности.

Из-за мутаций вакцинацию от коронавируса нужно будет проводить повторно. Фото: REUTERS/Borja Suarez

Отмена патентов, кстати, не предусматривает трансфера технологий – об этом надо будет отдельно договариваться с оригинальным производителем.

А поскольку в Украине более 20 лет не производят вакцины, у нас нет мощностей и производственного опыта, то и на международном уровне страна не рассматривается даже как потенциальная локация для экстренного производства вакцин против COVID-19.

"В недавнем отчете авторитетной международной общественной организации Knowledge Ecology International за февраль 2021-го приведен исчерпывающий перечень реальных и потенциальных стран производителей вакцины и Украины там нет. Поэтому надо учитывать, что запуск украинского производства будет происходить практически с нуля и потребует много времени и усилий", – добавляет Тарас Кислый.

Что говорят производители?

Мы спросили у фармкомпаний, готовы ли они производить вакцину, если отменят патент. На момент публикации ответили только в "Фармаке".

REUTERS/Thomas Peter

На то, чтобы произвести вакцину, нужно 6-12 месяцев, говорит Владимир Костюк, исполнительный директор "Фармак". Такие сроки возможны после трехстороннего договора между разработчиком вакцины, локальным производителем и правительством.

""Фармак" имеет технологические и лабораторные возможности для производства готовых вакцин по трансферу уже существующей технологии. В зависимости от вида вакцины может потребоваться незначительное дополнительное оснащение, но компания готова сделать соответствующие инвестиции", – прокомментировал Костюк.

Но действительно, отмены патента мало.

"Без лицензированного трансфера технологий другой производитель не получит доступ к досье вакцины. Чтобы начать производить вакцины против COVID-19 на разных мощностях, необходимо также создать механизм для получения знаний о способе изготовления или коммерческую тайну, то есть полное открытие данных из досье", – говорит Владимир Костюк.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве преступная группировка через интернет продавала фейковую вакцину от коронавируса компании Pfizer. Журналисты "Сегодня" обратились к официальным источникам и узнали, стоит ли бояться поддельных COVID-препаратов.