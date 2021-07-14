Перед отставкой Аваков наградил почти 100 сотрудников МВД

Министр поздравил с наградами и поблагодарил всю большую команду работников системы МВД за службу

Министр внутренних дел Арсен Аваков, на следующий день после подачи заявления об отставке, наградил 84 работника структур МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия, а также правоохранителям присвоены почетные звания.

Награждение провели в исполнение указа президента, сообщает пресс-служба МВД.

В торжественном событии приняли участие руководители структур ведомства, также вручили награду погибшего нацгвардейца, присужденную посмертно, его сыну. Погибших почтили минутой молчания.

"Уважаемые друзья, офицеры, сержанты, служащие, от имени государства Украина имею честь вручить государственные награды вам, лучшим из лучших. Спасибо, что каждый день выполняете свои обязанности так, чтобы каждый украинец чувствовал себя в спокойствии и защищенным, чтобы в стране соблюдался Закон. Надеюсь, вам есть чем гордиться, потому что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. А у нас в Министерстве внутренних дел работает около 350 000 офицеров и служащих. Горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успеха", – сказал Арсен Аваков.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Стало известно, что Рада возьмется за отставку Авакова и назначение его преемника 16 июля.