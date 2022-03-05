Передовая усеяна трупами: россияне на востоке Украины хотят дезертировать

ЗСУ успешно противостоят врагу на востоке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области вдоль всей линии столкновения российские войска под прикрытием танков начали атаки пехоты. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Вся передовая усеяна трупами и подбитой техникой захватчиков. В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления", — говорится в сообщении.

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Штаб ООС уточняет, что раненые преимущественно в тяжелом состоянии: у них многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности и так далее.

Из-за отсутствия в больнице свободных мест военные, получившие незначительные телесные повреждения, не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения, чтобы снова отправить воевать.

"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству. Такое реальное лицо "русского мира" – горе, страх и смерть, несущие с собой "освободители" из России", — сообщает штаб ООС.

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Ситуация в Украине 5 марта