Передовая усеяна трупами: россияне на востоке Украины хотят дезертировать

ЗСУ успешно противостоят врагу на востоке / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луганской области вдоль всей линии столкновения российские войска под прикрытием танков начали атаки пехоты. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
"Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Вся передовая усеяна трупами и подбитой техникой захватчиков. В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления", — говорится в сообщении.
Штаб ООС уточняет, что раненые преимущественно в тяжелом состоянии: у них многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности и так далее.
Из-за отсутствия в больнице свободных мест военные, получившие незначительные телесные повреждения, не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения, чтобы снова отправить воевать.
"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству. Такое реальное лицо "русского мира" – горе, страх и смерть, несущие с собой "освободители" из России", — сообщает штаб ООС.
Ситуация в Украине 5 марта
- В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галициново и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли российские военные, состоялся очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк.
- В Николаевской области ЗСУ сбили четыре российских вертолета.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.