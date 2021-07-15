Переговоры Байдена и Меркель: заявлений по "Северному потоку-2" не будет – СМИ

Во время сегодняшних переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Вашингтоне будут затронуты вопросы, касающиеся России и Украины, однако каких-либо заявлений по этому поводу ожидать не стоит. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности США, передает "Голос Америки" в четверг, 15 июля.

"Российская угроза общеевропейской безопасности и суверенитету Украины будет обсуждаться на переговорах лидеров ФРГ и США в Белом доме. Однако представители администрации не думают, что по итогам сегодняшних переговоров будут сделаны какие-либо заявления в отношении российского газопровода "Северный поток-2", который, как заявляют в Москве, вскоре будет введен в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Представитель Совета национальной безопасности, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнула, что вопрос о "Северном потоке-2" по-прежнему волнует Вашингтон, который уже неоднократно затрагивал эту тему в общении с Берлином.

"Мы ожидаем, что президент Байден поделится своими давними опасениями с канцлером Меркель во время их встречи по поводу этого российского геополитического проекта, чтобы гарантировать, что он не будет использоваться в качестве инструмента принуждения против Украины, наших восточноевропейских союзников, или любых других стран", – он.

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Собеседник издания заявил, что лидеры США и Германии "продолжат обсуждение этих вопросов", однако в Белом доме не ожидают, что Байден и Меркель сделают в четверг какие-либо официальные объявления или расскажут о результатах обсуждения "Северного потока-2".

В Белом доме добавили, что очередных новостей по этому поводу следует ждать в августе, когда в Конгресс будет передан очередной отчет Госдепартамента о санкциях в отношении "Северного потока-2".

В целом в Белом доме ожидают, что визит Меркель окажется крайне продуктивным: лидеры США и Германии планируют обсудить широкий ряд вопросов, включая проблемы, связанные с изменением климата и пандемией COVID-19, политическое и экономическое сотрудничество, вопросы национальной безопасности, в том числе "противодействие российским кибератакам и территориальной агрессии", а также "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", заявили в администрации.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США все еще неизвестна. В Белом доме заявили: о том, что Зеленский приедет в июле, и вовсе речи не было.