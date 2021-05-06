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Переговоры Блинкена с Зеленским и учения НАТО в Эстонии – анонсы СЕГОДНЯ

6 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 6 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В первый день визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Также 6 мая пройдут военные учения США и Британии в Эстонии.

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